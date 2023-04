Libor Hudáček sa vrátil vo štvrtej formácii. Országh vysvetlil, prečo sa tak rozhodli

"Je to boj, rozhodujú maličkosti. V tretej tretine to bolo kto z koho. Bolo to vyrovnané, oni nás zatlačili, potom my ich. Remíza bola spravodlivá, medzi úspechom a neúspechom je veľmi tenká čiara. Boli sme menej šťastnejší.

Ideme ďalej, je to 3:1, vedeli sme, že 4:0 to nebude. Hradec hrá naozaj dobre. Musíme dobre zregenerovať a ísť do Hradca. Stále sme jedno víťazstvo od titulu. Ale ideme s pokorou a rešpektom," povedal Orzságh po zápase.

Nevyužili presilovky

Sériu sprevádza málo vylúčení, vo štvrtom zápase ich však bolo šesť a Třinec hral štyrikrát v početnej výhode. Tie však nezahral ideálne.

"Musíme v nich byť trošku viac aktívnejší, dávajú si pozor na našich kľúčových hráčov. Možno musíme voliť jednoduchšie riešenia. Potrebujeme dostávať puky pred brankára a čakať na dorážky a aj hráča, ktorý tam cloní.

Zápasy sú veľmi podobné, každý je o góle. Takže je to boj o život aj pre ich, aj pre nás, každý hráme o niečo. Nie je sa na čo šetriť," dodal Orzságh.