VIDEO: Černák viedol celú NHL. Fehérváry oslavoval výhru

Na čele Východnej konferencie majú náskok jeden bod pred New Jersey, no odohrali o tri zápasy menej. Fehérváry bol s časom na ľade 20:43 druhý najvyťaženejší hráč Capitals.

Prezentoval sa aj dvomi strelami na bránku a dvomi hitmi. Do kanadského bodovania sa nezapísal a na konte má zatiaľ 7 asistencií rovnako ako Černák.

Brankár Washingtonu Logan Thompson sa prezentoval 96,2-percentnou úspešnosťou zákrokov, keď inkasovali iba jeden gól z 26 striel.

"Proti Los Angeles hrávam už veľa rokov a poznám ich štýl. Vedel som, že to bude tesný zápas. Sú to veľmi cenné dva body. Bol to zápas ako v play off," konštatoval Thompson. Kings prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.

Černák najlepší

Černák bol v počte hitov najlepší zo všetkých hráčov v zápas. S časom 16:09 minúty bol najmenej vyťažený obranca tímu.