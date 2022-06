Bitka draftových jednotiek! Kanadské hviezdy zhodili rukavice po záverečnej siréne

NEW YORK. Po záverečnej siréne v zápase číslo 5 medzi Tampou Bay Lightning a New Yorkom Rangers nastala na ľade mela a všetci korčuliari sa zapojili do šarvátky.

Všetko odštartoval Adam Fox, ktorý sekol Nikitu Kučerova a ten reagoval veľmi rýchlo.

Následne Paul zápasil s Lindgrenom, Černák zvádzal súboj so Stromeom a čo to si povedal aj McDonagh s Coppom.

Najtvrdší bol ale súboj dvoch draftových jednotiek. Kanaďania Steven Stamkos a Alexis Lafrenière sa v bitke nešetrili.

Z ich výrazov na tvári bolo zrejmé, že pästný súboj predchádzal slovný. Potom prišli údery a pri mantineli vo vzájomnom zovretí hviezdni hráči zhodili rukavice. Nakoniec išli obaja k zemi, ako prvý padol mladší Lafrenière.