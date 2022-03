Bol či nebol gól? Islanders o vedenie pripravil vlastný kapitán

Puk následne tancoval na bránkovej čiare, no smeroval do brány. Z tej ho na poslednú chvíľu dostal Anders Lee, spoluhráč a kapitán Aha, ktorý bol v páde a v súboji s obrancom.

Sebastian Aho sa zbavil protihráča a vydal sa od mantinelu smerom k bráne. Vystrelil k bližšej žrdi, od ktorej sa do brankára Kuempera odrazil puk.

DENVER. Zápas sa mohol vyvíjať úplne inak. V 52. minúte stretnutia New Yorku Islanders a Colorada Avalanche mali "ostrovania" za stavu 3:3 obrovskú šancu ísť do vedenia.

Newyorčania sa tešili, no radosť im krátko nato pokazil videorozhodca. Puk podľa neho nebol celým objemom za bránkovou čiarou.

Stav zostal nezmenený 3:3, čo využili Avalanche, ktorí následne zdolali Islanders 5:3.

Ak by puk prešiel do siete bez zásahu Leeho, išlo by o prvý Ahov gól v sezóne. Zatiaľ má osem asistencií.