ONLINE: Vancouver Canucks - New Jersey Devils dnes (Šimon Nemec, LIVE, NHL)

New Jersey v posledním utkání senzačně prohrálo 3:6 se San Jose, kvůli čemuž přišlo o svou vítěznou šňůru, která činila tři zápasy. Zároveň se tak zabrzdil návrat Devils do horní poloviny tabulky Východní konference, ve které se nachází až na 13. místě se skóre 79:83, což jasně dokládá, v čem je největší problém tohoto týmu. Je to špatná defenziva a nevyrovnané výkony brankářů.