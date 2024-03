Na Venca nedajú dopustiť. Hrali sme naňho, vracal nám to gólmi, spomína Kužela

„Do neďalekého Hodonína sme chodievali na sústredenie. Vedeli sme, že tam majú nádejného juniora. Keďže vtedy silné Brno po ňom nesiahlo, Vilo Čech, rozhľadený funkcionár s citom na talenty, presvedčil Václavových rodičov, aby ho pustili do Bratislavy. Prišiel skromne, no čoskoro sa stal oporou a najmä znamenitým strelcom,“ priblížil jeho príchod vtedajší staršina tímu Jozef Golonka, ďalšia skvelá osobnosť v kolektíve.

Výnimočný hokejista so štipľavou strelou, svedomitý človek-dobrák. Normálny chalan, skôr uzavretý než zabávač. To sú v skratke najčastejšie prívlastky, ktorými charakterizovali Václava Nedomanského jeho spoluhráči zo Slovana. Dnes už páni v rokoch nedajú na Venca dopustiť.

Obranca Milan Kužela sa prevzal po Nedomanskom kapitánske céčko. „Môj otec bol ľadár, bývali sme na zimnom štadióne. Ako dorastenec som si pozorne všímal aj Venca. Vyčnieval postavou i výkonmi. Mal smrtiacu strelu, to bola jeho najväčšia zbraň. Preto sme často hrali naňho, oplatilo sa to, vracal nám to gólmi.

Mal trochu zvláštnu povahu, jemne samotársku, no bol fajn chalanisko. Ku všetkým sa správal rovnako. Nepostrehol som, že by po zápase - či už od jedu alebo od radosti - burácal. Po góloch sa však vedel tešiť. Akurát mrzí, že so Slovanom nezískal titul. V zámorí sa obdivuhodne uplatnil, typologicky do NHL náramne pasoval.“

Vladimír Lukscheider pohľadom obrancu pripomína, že lepšie bolo hrať s Nedomanským než proti nemu. „Viem to z vlastnej skúsenosti. Na tréningu sme do seba vrazili, odniesla si to moja zlomená ruka. Zasiahol ju obranným reflexom, vyplynulo to zo súboja.