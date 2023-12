Gretzkeho rekord sa mu vzďaľuje. Ovečkin má za sebou najväčšiu mizériu v kariére

Ruský hokejista rozhodol v predĺžení o triumfe Washingtonu nad domácim Columbusom (3:2) a ukončil tak osobné 14-zápasové gólové suchoty. Bola to jeho najdlhšia séria bez gólu v celej profiligovej kariére.

NEW YORK. Jednou z hlavných udalostí nočného programu NHL bol presný zásah Alexandra Ovečkina.

"Bol to už nejaký čas, čo som naposledy skóroval. Beriem to. Už v prvej tretine som mal nejaké sľubné šance, takisto aj v druhej. Niekedy je potrebné nevzdať sa, bojovať a nepoľaviť v úsilí," povedal pre nhl.com Ovečkin, ktorý už v úvodnej tretine prihral na gól Anthonymu Manthovi.

Pre Ovečkina to bol 135. víťazný gól v súčte základnej časti i play off a v tejto štatistike sa osamostatnil na druhom mieste historického poradia, keď prekonal Bretta Hulla. Na čele je Jaromír Jágr (151).

Aj súboj Minnesoty s Montrealom (4:3 pp) rozhodol v predĺžení ruský krídelník. Kirill Kaprizov skóroval päť sekúnd pred koncom extra času a zabezpečil druhý bod pred domáci tím.

V zápase už predtým prihral spoluhráčom na dva góly. Kaprizov ukazuje, že vie zabrať v dôležitých chvíľach. Víťazný gól v predĺžení strelil v druhom zápase za sebou, dva dni predtým rozhodol duel s Bostonom (4:3 pp).

Point dosiahol miľník

Jubilejný 500. bod v profiligovej kariére dosiahol Brayden Point, kanadský center pomohol dvomi gólmi a asistenciou k víťazstvu Tampy Bay nad obhajcom titulu Vegas 5:4. Dosiahol deviaty viacbodový zápas v sezóne.

"Je to celkom 'cool'. Nie je to taký významný míľnik, akých sme boli svedkami v tomto ročníku, no určite ma teší," poznamenal Point.