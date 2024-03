Vyrovnal sa Lemieuxovi. MacKinnon dosiahol štvrtý najdlhší zápis histórie

NEW YORK. Kanadský hokejista Nathan MacKinnon predĺžil svoju bodovú sériu na domácom ľade už na 31 zápasov.

"To je jeden z dôvodov, prečo je náš tím úspešný. Každý večer to dokazuje. Teraz predvádza neuveriteľne výkony na ľade súperov, ale hlavne doma," uviedol Cale Makar na adresu MacKinnona.

Pred ním to dokázali Sandis Ozolinš v roku 1999, Uwe Krupp (1. marca 1995) a Bryan Fogarty (1. decembra 1990). Makar prekonal vo svojom 297. stretnutí hranicu 80 gólov (má ich už 82) v kariére a stal sa najrýchlejším aktívnym obrancom, ktorý dosiahol túto métu.

"Mal som veľa zápasov s dvoma presnými zásahmi, ale dnes to bola jednoducho iná atmosféra. Bolo to celkom v pohode," povedal Makar.

Proti Detroitu mal okrem 4 bodov Makara (3+1) a MacKinnona (1+3) aj Mikko Rantanen (0+4). Sú prvými hráčmi Avalanche, ktorí získali v jednom zápase štyri a viac bodov od 18. novembra 1997, keď to dokázali Peter Forsberg, Valeri Kamensky a Claude Lemieux.

Matthews vsietil proti Buffalu 54. gól v sezóne a upevnil si pozíciu najlepšieho strelca súťaže. Americký útočník sa presadil 40 sekúnd pred koncom extra času.

"Len som sa tam snažil nájsť si priestor a Mitch (pozn.: Mitchell Marner) to pekne zahral, keď sa zbavil súpera. Dostal som sa medzi dvoch hráčov pred bránkou a on mi krásne prihral. Snažil som sa rýchlo vystreliť okolo obrancu a mal som šťastie, že to tam padlo," uviedol podľa nhl.com.

Svojím 61. víťazným gólom v kariére pred dosiahnutím 27 rokov sa vyrovnal Gretzkemu na treťom mieste. Pred nimi sú Jaromír Jágr (62) a Connor McDavid (65).