Tréner Calgary spravil odvážny ťah, hviezdu tímu nechal sedieť

"Chceli sme sa pokúsiť o trochu plynulejšiu hru a išli sme do toho s chlapcami, o ktorých som si myslel, že im to ide," povedal Huska pre nhl.com.

Niekdajší útočník Pittsburghu tragicky zahynul 28. októbra v Anglicku, keď mu súperova korčuľa zasiahla krk a spôsobila fatálne zranenie.

"Bolo to silné. Viem, že ho to po strelení gólu na striedačke zasiahlo. Boli to pre neho ťažké dni. Pravdepodobne ho trochu uvoľnilo to, že sa dostal na ľad a nemyslel na to nešťastie," uviedol asistent trénera Winnipegu Scott Arniel.

VIDEO: Gól Neala Pionka v čase od 3:36 min