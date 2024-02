McDavid sa pýši úchvatnou sériou. Na ľade Edmontonu boduje nepretržite od novembra

NEW YORK. Kanadský hokejista Connor McDavid prispel v noci na utorok k víťazstvu svojho Edmontonu nad Los Angeles (4:2) dvoma asistenciami.

Pred zápasom mu klub premietol ďakovné video: "Bol to skvelý moment. Najmä po tom videu, bola to jedna z tých vecí, ktoré by ste nevymysleli, ani keby ste chceli."

Carlson má navyše aj druhý najvyšší počet gólov v podaní obrancu Capitals, o štyri je pred ním Kevin Hatcher (149).

Na každom góle Ottawy sa podieľal Brady Tkachuk (1+2) a dosiahol 50-bodovú métu v treťom ročníku za sebou. Dlhšiu sériu mal naposledy v Ottawe Mark Stone (5; 2014-2019).