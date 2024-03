Slováci poslali Třinec do semifinále. Výborná práca celej formácie, hovorí Roman

V rozhodujúcom siedmom štvrťfinále proti Českým Budějoviciam (2:0) strelil v 50. minúte víťazný gól, ďalší potom pridal jeho krajan Viliam Čacho do prázdnej bránky.

TŘINEC. O postupe úradujúceho českého majstra HC Oceláři Třinec do semifinále českej extraligy rozhodol slovenský hokejista Miloš Roman.

K Romanovi sa odrazil puk nahodený Adamom Poláškom a strieľal prakticky do prázdnej bránky.

"Bola to výborná práca celej formácie. Puk sa odrazil ku mne, videl som pred sebou prázdnu bránku a vedel som, že ju musím nejako trafiť.

Veľké emócie, som rád, že to tam padlo v takom dôležitom momente," citovali Romana české médiá. Jeho gól bol pre Třinec prvý po vyše dvoch hodinách hracieho času.

Oceliari tak vyhrali svoju štrnástu play off sériu za sebou a stále živia šancu na zisk piateho titulu v rade.

Budějovice však boli blízko k senzácii, keď prehrávali už 0:3 na zápasy a nakoniec si vynútili siedmy duel.

Ak by sériu otočili, dokázali by to ako vôbec prvý tím v histórii najvyššej českej súťaže.