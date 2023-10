Záborský pomohol hetrikom k otočke proti Michalovciam: Chutí výborne

Za triumfom ich v 8. kole Tipos extraligy potiahol premiérovým hetrikom v drese "kamzíkov" Tomáš Záborský. Tridsaťpäťročný skúsený hráč verí, že to tímu pomôže do ďalších duelov.

"Vyhrávali sme a myslím si, že čo sa týka hry 5 na 5, sme hrali veľmi koncepčne.

Bohužiaľ opäť raz sme doplatili na disciplínu, ktorá nás od začiatku sezóny zráža dole a nebolo to inak.

Vlastnou hlúposťou sme ich dostali na koňa. Oni premenili svoje šance a zaslúžene vyhrali.

Ak hráme každý zápas toľkokrát v oslabení, je to pomoc pre súpera. To sa v tom stretnutí potvrdilo," skonštatoval Suja.

Záborský: B olo otázkou času, kedy nám to začne padať

V ďalšom priebehu zápasu skórovali už len domáci. Záborský znížil ešte pred druhou prestávkou v početnej výhode, keď ho pred bránkou našiel Max Gerlach.

"Pozreli sme si video, aby sme videli ako hrajú počas oslabenia. Vedeli sme, že ich dvaja obrancovia vystupujú trošku vyššie.

Čakal som preto, že budem pri bráne voľný a Max ma vynikajúco našiel. Bola to nahrávka do prázdnej brány a nestáva sa to často v lige.

Tými nebránia zle a dobre prehusťujú ten priestor pred bránou," uviedol Záborský.