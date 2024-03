Hertl čoskoro začne znova korčuľovať. Nepoviem vám, kedy sa vráti, vyhlásil tréner

Hlavný tréner Bruce Cassidy sa rozhodol, že by to malo zostať tajomstvom. "Naši lekári majú plán, ale ten vám neprezradím," vyjadril sa.

Portál SinBin.vegas zaoberajúci sa "zlatými rytiermi" však prišiel so zaujímavou informáciou. Podľa ich zdrojov by sa mal Hertl začať zapájať do individuálnych korčuliarskych tréningov od konca tohto resp. začiatku nasledujúceho týždňa.

Tridsaťročný Čech odohral pred odchodom na maródku 48 duelov a pozbieral v nich 34 bodov za 15 gólov a 19 asistencií. Vegas ho získali zo San Jose.