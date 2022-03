Nebezpečným zákrokom narazil súpera na mantinel, ten od hnevu odhodil prilbu

BRATISLAVA. Úvodné zápasy štvrťfinále play off hokejovej extraligy ponúkli okrem gólovej nádielky (v 4 zápasoch padlo spolu 21 gólov) aj vypäté emócie.

"Michalovčania chcú hrať tvrdo a fyzicky. My sme síce nižší ale máme šikovných hráčov, ktorí sa s tým dokážu vyrovnať.

Súper po nás ide, je to ich taktika, chcú nás dať dole. Musíme využívať presilové hry, iba tak môžeme uspieť," vyhlásil v rozhovore pre RTVS tréner Košíc Dan Ceman.

"Dostal som prihrávku ako na podnose od Briana Ihnačáka. Bol som trochu v záklone, ale snažil som sa mieriť hore a našťastie mi to padlo," povedal o presnom zásahu, ktorý nasmeroval Košičanov za druhým víťazstvom v sérii Klhůfek.

Už v úvodnom zápase série sa poriadne iskrilo. Po záverečnom hvizde rozhodcov sa do seba pustili košický obranca Luc Snuggerud a útočník Michaloviec Andrej Kukuča.

V závere prvej tretiny pridal ďalší gól a hoci domáci v druhej časti hry znížili, český útočník minútu pred koncom strelou cez celé klzisko do prázdnej brány zavŕšil hetrik.

Nepríjemným momentom stretnutia bol faul Michalovčana Mareka Mašlonku na Snuggeruda.

Skúsený domáci útočník po narazení súpera na mantinel dostal od rozhodcov trest na 5 minút plus vylúčenie do konca zápasu.

"Bol to škaredý zákrok. Košičan bol otočený chrbtom, nemohol sa na náraz pripraviť. Bolo to nebezpečné. Mašlonka to prehnal," vravel spolukomentátor priameho prenosu Tomáš Halász.