Hudáček by mal začať sezónu na Spiši. Hrať bude zadarmo, vraví šéf klubu

Tím nováčika Tipos extraligy začne sezónu s najväčšou pravdepodobnosťou aj s výraznou osobnosťou na brankárskom poste. Hokejistom Spišskej Novej Vsi má pomôcť odchovanec klubu Július Hudáček pri ich návrate do najvyššej súťaže. V rozhovore pre Sportnet to uviedol generálny manažér klubu RICHARD RAPÁČ. Strieborný medailista z MS v roku 2012 by mal na Slovensku chytať po desiatich rokoch. V sezóne 2010/2011 skompletizoval s Košicami majstrovský hetrik. Na Spiši by mal podľa Rapáča 33-ročný brankár pôsobiť minimálne do prvej reprezentačnej prestávky v novembri.

Nakoľko je už isté, že sezónu začne v Spišskej Novej Vsi brankár Július Hudáček, ktorý absolvoval s tímom prakticky celú prípravu? Zatiaľ to ešte nie je oficiálne, no momentálne je to tak, že by sa musel stať zázrak, aby u nás Julo nezačal sezónu. Nemá núdzu o ponuky zo zahraničia. Sám sa však vyjadril, že všetko závisí od očakávaného prírastku v rodine. Na Slovensku by mal ostať do prvej reprezentačnej prestávky, kým sa mu narodí dieťa. Potom zrejme vezme nejakú zahraničnú ponuku. Samozrejme, ak by zotrval dlhšie, bolo by to len plus ako pre nás tak aj pre divákov.

Generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč (vľavo). (Autor: TASR)

Bude pre vás pôsobenie brankárskej hviezdy na Spiši znamenať aj starosti z hľadiska rozpočtu alebo sa v rámci platových pomerov výrazne uskromní? Ak by aj Julo poľavil zo svojich požiadaviek, nemohli by sme si dovoliť viacerých hráčov, ktorých momentálne máme. Asi by sme vedeli zaplatiť len jeho (smiech). Julo bude nastupovať bez nároku na honorár. S jeho pôsobením u nás by sa teda spájali len samé radosti a žiadne starosti.

Marcel Melicherčík vychytal postup do extraligy. Začne ako dvojka a po odchode Hudáčka prevezme pozíciu jednotky? Zatiaľ je príliš skoro na to hovoriť, ako sa budú striedať. Marcel aj v minulej sezóne ukázal, že mu nerobí problém začať v bránke neskôr. Dokázal to už viackrát nielen u nás. Aj bez Jula si dovolím tvrdiť, že máme najlepšiu slovenskú brankársku dvojicu v extralige. Melicherčík a Filip Surák majú obaja obrovské kvality. Čo sa týka brankárskeho postu, nemám absolútne žiadne obavy. Počas leta ste nezaháľali. Káder prešiel výraznou obmenou. Priniesli noví hráči kvalitu potrebnú pre boje v extralige? Niektoré odchody hráčov ma z morálneho hľadiska mrzeli, bolo to ťažie ale museli sme k tomu pristúpiť aby sme vytvorili konkurencieschopný tím do extraligy. Nechali sme si mladých chlapcov, ktorí sú na sebe ochotní tvrdo pracovať. Doplnili sme káder o kvalitných legionárov zo zámoria. Pracujeme ešte na príchode jedného francúzskeho reprezentanta. Mali by sme mať až štyroch zahraničných obrancov.

Skauting máme zatiaľ výborný, čo potvrdzuje aj jedna z prvých akvizícií Jérémy Beaudry, ktorý sa prezentoval skvelými výkonmi na Tatranskom pohári. Už prišli podpichovačky, či ho nevymeníme, keď ho videli v akcii iné mužstvá. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nedávno podpísať aj ďalšieho Kanaďana Matta Petgravea, ktorý mal ponuky minimálne od troch tímov z našej extraligy. Jedným z lídrov ofenzívy by mal byť váš brat Branislav spolu s Fínom Hannem Kurrum. Ako ste spokojný s útočnými radami? Máme pretlak krídel. Je tam kopec šikovných mladých útočníkov. Pevne verím, že viacerí z nich sa presadia a ukážu v dobrom svetle v extralige. Chceme mať dostatočne široký káder aby sme vytvorili zdravý boj a súťaživosť na jednotlivých pozíciách. Čakáme už len na príchod centra do prvej formácie a mali by sme byť kompletní.

Vzhľadom na silu kádra, viete už konkrétnejšie povedať aké budú vaše ambície v prvej sezóne v najvyššej súťaži? Prvoradým cieľom bude postup do play off. Osobne si myslím, že akékoľvek menšie ambície by boli vzhľadom na vynaložené úsilie a financie neprípustné. Nechcem si ani len predstaviť, žeby sme so súčasným kádrom v nasledujúcej sezóne neboli vo vyraďovacích bojoch. Mám aj nejaký tajný sen, ale ten radšej nebudem prezrádzať.

Spišiaci zmenili pred začiatkom sezóny logo klubu. (Autor: TASR)

Je u vás určitá paralela so športovým manažérom HC Košice Gabrielom Spilarom. Obaja ste donedávna úplne nevylúčili ukončenie hráčskej kariéry. Je vo vašom prípade reálny návrat na ľad v nasledujúcej sezóne? U mňa je to ešte trochu komplikovanejšie ako u Gabiho. Ja mám na starosti aj finančný chod klubu a nie iba športovú stránku. Je to veľmi náročné. Museli sme kompletne prerobiť štruktúru klubu. Bolo to postavené iba na dvoch ľuďoch. Navyše mi veľa času zabralo aj dozeranie na rekonštrukciu štadióna, kde sa modernizovala šatňa aj VIP priestory. Tréningy teda u mňa nie sú ani zďaleka na extraligovej úrovni. Návrat na ľade ale úplne neuzatváram. Láka ma zahrať si spolu s bratom v tomto mužstve. Zatiaľ to nechám otvorené. Uvidím ako sa bude dariť chlapcom. Ak to bude v útoku klapať, je možné, že nenastúpim. Je možné, že nastúpite len na jeden zápas aby ste si zahrali s bratom? Ja som známy tým, že keď sa do niečoho pustím, idem do toho naplno. Jeden zápas by mi teda asi nestačil a neuspokojil ma. Význam by to pre mňa malo, len ak by som vedel, že mužstvu môžem niečo dať. Buď to teda urobím na sto percent alebo vôbec.

V rámci prípravy na novú sezónu ste odohrali turnaj v Paríži proti tímom najvyššej francúzskej súťaže. Ako ho hodnotíte? V prvom rade nás veľmi teší, že sme dostali pozvánku na tento turnaj. Spišskonovoveský klub nebol v histórii ani na turnaji v Česku a nieto ešte tak ďaleko. Je to dobrá vizitka pre klub a pre mesto samotné. Myslím si, že to bola pre mnohých chlapcov skúsenosť na úplne inej úrovni. Turnaj bol kvalitne obsadený, takže nám to dalo veľa aj z hokejovej stránky. Cieľ bol aby sme utužili partiu a aby si to chlapci užili. Zároveň mali možnosť zažiť niečo nové. Hodnotím to teda pozitívne. Bolo náročné sa na turnaj dostať? Jeden z organizátorov je môj známy z čias, keď som hral vo Švajčiarsku. Po vzájomnej komunikácii naznačil, že by sme sa na turnaji mohli zúčastniť. Viem o tom, že záujem mali aj iné kluby. Nás teší, že si usporiadatelia vybrali práve nás. Bola to pre nás pocta. Nekomplikovala vám cestu do Francúzska a späť situácia na hraniciach v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu? Veľa problémov sa podarilo odbúrať tým, že 99 percent hráčov je zaočkovaných. Autobusom sme sa prepravili na letisko do Budapešti a odtiaľ sme leteli priamo do Paríža. Cesta prebehla úplne hladko a bez komplikácií.

Aké pozitíva a negatíva vám ukázal samotný turnaj necelý mesiac pred štartom Tipos extraligy? Aj s trénerským štábom sme sa dohodli, že šancu na turnaji dostanú najmä mladí hráči a chlapci, ktorí sú u nás na skúške. Myslím si, že všetci sa svojej šance chopili a ukázali svoje kvality. Na ľade bojovali a nechali tam srdiečko. Teraz už nastanú ťažké chvíle pre trénerov. Tí budú musieť vybrať hráčov, s ktorými nebudeme pokračovať v ďalšej fáze prípravy. Ja osobne som v rámci turnaja žiadne negatíva nezaregistroval. S tímom do Paríža pre chorobu necestoval brankár Marcel Melicherčík. V bráne dostali šancu Filip Surák a sedemnásťročný junior Marián Jančura. Ako ste vnímali ich výkony? Sme veľmi radi, že pri neúčasti Marcela sme mohli herne vyťažiť Suráka s Jančurom. Najmä pre mladého juniora to boli obrovské skúsenosti. V lete asi ani sám nečakal, že dostane takúto šancu v áčku. Chopil sa jej veľmi dobre a predviedol kvalitné výkony.

Paríž je obľúbené turistické mesto. Mali hráči priestor aby si pozreli napríklad Eiffelovu vežu, Louvre či prejsť sa k Víťaznému oblúku? Chlapci mali presne určený harmonogram. Počas prvých dní nemali vôbec čas na prechádzky po meste. Po poslednom zápase však mali príležitosť ísť sa pozrieť na Eiffelovku. Prešli sa po meste, mali spoločné posedenie. V rámci možností si teda užili aj samotné mesto. Dôležité je, že boli spolu a o to nám predovšetkým išlo.

Paríž je aj mestom módy. Sú v tíme chlapci, ktorí si v tomto smere nenechali ujsť príležitosť a domov sa vrátili aj s novou garderóbou? Je ich tam zopár, vrátane môjho brata Braňa (smiech). Samozrejme chlapci si mohli niečo nakúpiť ale v rámci svojho rozpočtu. Vieme teda, že Paríž nie je veľmi lacné mesto na nákupy.