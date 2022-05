Poprad predĺžil zmluvu so skúseným útočníkom Mlynarovičom

POPRAD. Útočník Samuel Mlynarovič bude aj v budúcej sezóne pôsobiť v kádri hokejistov HK Poprad. S materským klubom sa dohodol na predĺžení kontraktu.

"Môj osobný cieľ je už roky nemenný a to vyhrať posledný zápas sezóny. Aj s tým som prichádzal minulý rok do Popradu a platí to aj teraz, keď som podpísal novú zmluvu.

Teší ma, že môžem ostať doma a môj malý syn ma uvidí hrať v popradskom drese," uviedol 32-ročný popradský odchovanec pre klubový web.

Pod Tatry sa vrátil v priebehu minulej sezóny z poľského tímu Jastrzebie a s Popradom obsadil konečné šieste miesto.