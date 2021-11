Haščák ich ponuku odmietol. Popradu má s gólmi pomôcť navrátilec Bondra

Po angažmáne v Poprade v sezóne 2018/19 odišiel do Kunlunu v KHL. Minulú sezónu dokončil v Komete Brno a aktuálnu začal v Bratislave Capitals.

Dávid Bondra patrí do širšieho reprezentačného kádra a v tejto sezóne budú dva hokejové vrcholy.

„Účasť na OH by bolo splnenie sna, ale ja sa musím sústrediť na svoje výkony v HK Poprad. Ak by prišla pozvánka, bol by som veľmi rád, ale k nej povedú iba skvelé výkony v Poprade,“ dodal na záver.

„S Dávidom sme boli v kontakte už pred sezónou, ale rozhodol sa vtedy pre nadnárodnú súťaž. Dal mi ale chlapské slovo, že v extralige bude hrať iba za Poprad, preto sa teším, že ho dodržal.

Po udalostiach v Capitals sme sa skontaktovali a rýchlo sa dohodli. Očakávame od neho jeho typickú hru založenú na skvelom korčuľovaní, dôraze a tiež aj strieľaní gólov,“ povedal o staronovej posile riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.