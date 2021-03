Košice hrali v dresoch, v ktorých nemali, šéfov Bystrice vykázali zo štadióna

Juraj Faith, asistent trénera HK Dukla Ingema Michalovce: "Sme spokojní z tromi bodmi. Miškovec nás viackrát dostal pod tlak a vtedy nás podržal brankár Škorvánek. Od začiatku sme sa snažili hrať aktívne a vytvoriť tlak. Z toho pramenili naše góly. Naša hra má parametre, máme istú sériu a posúvame sa tam, kde chceme byť. Každý súper sa na nás dobre pripravuje a aj dnes to tak bolo."

Viktor Tokaji, tréner DVTK Jegesmedvék Miškovec: "Nezačali sme tak, ako sme chceli. Vyzeralo to ako keby sme boli v ešte v autobuse. Prvá tretina bola ako zlý sen. Z našich chýb vyplynuli dôsledky a domáci sa dostali do náskoku 3:0. My sme sa viackrát dostali do tlaku, ale nedokázali sme z toho vyťažiť viac gólov. Musíme sa pozerať dopredu a poučiť sa z dnešných chýb."