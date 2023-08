Bol hrdina play-off a najlepší na šampionáte. Prečo Škorvánek zostal v Michalovciach?

MICHALOVCE. Hokejisti Michaloviec sa od začiatku augusta pripravujú na sezónu 2023/24 v plnom zložení. V ich tíme naďalej pôsobí aj Stanislav Škorvánek. Brankár sa po výbornej sezóne neposunul do zahraničia, ale zostal v Dukle. Dvadsaťsedemročný rodák zo Žiliny, ktorý nikdy nechytal mimo Slovenska, je pritom kandidát na Cenu Vladimíra Dzurillu. V stredu večer sa môže stať slovenským brankárom roka. Z Tipos extraligy sa nedostal z jednoduchého dôvodu – nebol o neho záujem.

„Neviem, asi som sa nikomu nepáčil,“ s úsmevom hovorí o svojej situácii a sám nepozná pravý dôvod. „Možno v tom zohralo rolu aj to, že mám zmluvu, možno bolo po majstrovstvách sveta už neskoro. Asi kombinácia tohto všetkého.“

Zažiaril neskoro Po vynikajúcom play-off, v ktorom si udržal 94,4-percentnú úspešnosť zákrokov, sa zúčastnil na majstrovstvách sveta. Tam sa predviedol v štyroch zápasoch a štatistiky ešte vyšperkoval. Pochytal 95,4 percent striel a stal sa štatisticky najlepším brankárom turnaja. „Brankárske jednotky sa väčšinou riešia už počas sezóny, a tak preňho veľa voľných miest v iných ligách už po šampionáte nezostalo,“ myslí si Marek Mašlonka, športový manažér Dukly Michalovce. Škorvánek si zo situácie ťažkú hlavu nerobí. Ešte v ročníku 2021/22 chytal v druhej lige za Žilinu, najvyššia slovenská súťaž je klubovým vrcholom v jeho doterajšej kariére.

„Už krátko po majstrovstvách sveta som vedel, že sa vrátim sem. Po závere minulej sezóny som sa na to aj dosť tešil, keďže sme hrali dobrý hokej a boli sme blízko finále,“ vyjadril sa. Hlavný je tím Michalovčania v poslednom play-off prekvapili. V role outsidera sa dostali až do semifinále a tam po tuhom boji vypadli v sérii proti Košičanom, neskorším majstrom. Na vysoké méty hľadia aj tento rok. Podľa Škorvánkovej filozofie nikomu nepomôže, ak bude myslieť na seba.

Na snímke zľava Hunter Fejes ( Košice), vpravo brankár Stanislav Škorvánek (Michalovce) v treťom zápase semifinále play-off hokejovej Tipos extraligy HK Dukla INGEMA Michalovce - HC Košice. (Autor: TASR)

„V prvom rade musíme hrať dobre ako tím. Ak sa nám to nepodarí, ani jednotlivci nevystrelia. Aj vlani, keď sme začali hrať lepšie, aj mne samému sa začalo viac dariť. Chcem sa teda sústrediť na tímový úspech a potom sa môžeme viacerí dostať do lepších líg,“ vraví. Zahraničie naďalej zostáva jeho motiváciou. Aj do budúcej sezóny ide s tým, že by si rád vybojoval angažmán v lepších súťažiach.

Posledné slovo by mala Dukla Vedenie klubu by sa takejto zmene potešilo. „Nechceme brániť Stanovi v jeho kariére a boli by sme radi, keby sa predal do zahraničného klubu. Aj pre nás by to bola vizitka, že hokej robíme dobre. Napokon však nič neprišlo. Stano čakal do poslednej chvíle,“ povedal Mašlonka. Škorvánek pred sezónou 2022/23 podpísal s klubom dvojročný kontrakt. Manažment by mal pri akejkoľvek ponuke posledné slovo. „V tejto situácii sme mali ako klub výhodu. Stano má zmluvu ešte na ďalšiu sezónu, takže všetko záviselo na našom rozhodnutí. Aj keby prišla ponuka zo zahraničia, záujemca by sa musel dohodnúť v prvom rade s nami,“ dodáva Mašlonka.

„Ktovie, ako by to vyzeralo, keby sa objavila nejaká ponuka, ale situácia sa v podstate vyriešila sama tým, že Európa už bola plná a Stano nedostal kontrakt, ktorý by ho presvedčil, aby vyskúšal zahraničie.“ On alebo Halák? Žilinčan sa situáciou ďalej nezaoberá, sústredí na hokej. Spoluhráči aj tréneri sa naňho po lanských výkonoch budú stopercentne spoliehať. „Na druhej strane sme veľmi radi, že sme si ho udržali v klube a že nám pomôže, lebo bude jednou z kľúčových postáv. Nechcem naňho robiť tlak, ale sme radi, lebo ak bude pokračovať vo výkonoch z minulej sezóny, myslím si, že je len otázka času, kedy podpíše vo väčšom zahraničnom klube,“ pokračuje Mašlonka. Ako veľkou prioritou je preňho zahraničie? Kývol by na ponuku z inej súťaže, keby to znamenalo, že by s ním počítali len v pozícii dvojky?