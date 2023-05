Mohli by pomôcť okolnosti, verí Škorvánek. Slováci živia nádej na štvrťfinále

Mrzí nás, že sme im neodskočili o dva či tri góly a bolo by to iné. Mali sme na to šance. Bol to boj až do konca, ale nezáleží na tom, akým výsledkom zvíťazíte.

Máme tri body a stále živíme nádej na štvrťfinále. Musíme sa pripraviť na posledný zápas v skupine a dať doň všetko.

Musíme sa sústrediť na seba, Švajčiarov ani Lotyšov neovplyvníme. Verím, že keď zdoláme Nórov, okolností nám budú priať.