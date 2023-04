Čo môže byť lepšie ako siedmy zápas? Brankár Zvolena oslávil nulu kotrmelcom

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj druhá semifinálová séria play off Tipos extraligy mieri do zápasu o všetko. Zvolen v šiestom zápase porazil Spišskú Novú Ves 3:0 a vyrovnal stav série na 3:3. „Vedeli sme o čo hráme, dnes to mohol byť koniec, všetkým to bolo jasné. Hrali sme výborný hokej a ideme do posledného zápasu,“ hovoril po stretnutí brankár hostí Adam Trenčan. „Hrali sme zodpovedne. Každý vedel, že každá chyba môže rozhodnúť. Chalani bojovali a myslím si, že to bol vyrovnaný zápas. Tak ako Spišská mala viac šťastia v tom minulom zápase, my sme ho mali teraz,“ dodal brankár.

„Vedeli sme, že ten dnešný zápas musíme zvládnuť herne aj výsledkovo,“ hodnotil tréner Zvolena Peter Oremus.

„V prvom rade preto herne, lebo tá naša hra bola organizovaná a vidíte, že Spišská hrá výborný hokej, presadiť sa proti nim nie je jednoduché.“ „Mali sme mečbol v predposlednom zápase, všetci sme boli nastavení a verili sme tomu, že dnes by sme to mohli zlomiť v náš prospech,“ hovoril so smútkom v hlase obranca „rysov“ Adam Žiak. „Možno tam bolo až priveľké chcenie, možno rozhodla skúsenosť.“ VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Zvolen

Trenčan robil po zápase kotrmelce Veľmi dôležitou súčasťou víťazstva hostí bol brankár Adam Trenčan. Ten si pripísal svoje prvé čisté konto v prebiehajúcom ročníku play off. „Poteší to, ale je to iba čerešnička na torte. To nie je vôbec podstatné, podstatné je, že máme bod, že je to 3:3 a že ideme domov,“ povedal Trenčan.