Bučekove gala na Spiši, kríza lídra pokračuje aj po reprezentačnej prestávke

Vďaka galavečeru hetrikového Samuela Bučeka sa im to aj podarilo, keď na horúcom spišskonovoveskom ľade zvíťazili 4:3 po predĺžení .

Spišiaci sa napriek prehre udržali na čele tabuľky, keďže prehrali aj Košičania, Nitrania sa opäť posunuli vyššie a sú tretí so štvorbodovou stratou na lídra

A tak pol druha minúty pred koncom prvej tretiny využil chybu v rozohrávke hosťujúci Samuel Buček, ocitol sa sám pred brankárom Mareksom Mitensom a poslal hostí do vedenia.

Na Nitranoch bolo od začiatku vidieť, že hrajú po reprezentačnej prestávke už druhý zápas, Spišiaci sa naopak dlho nevedeli dostať do tempa a nenaštartovali ich ani dve presilovky v prvej tretine.

Nitrania však mali Bučeka. Dve minúty pred koncom išli do powerplay a po pol minúte ju aj využili, keď nitriansky kanonier zavŕšil svoj hetrik a strelou švihom od modrej poslal zápas do predĺženia.

Spišiakom sa päť minút pred koncom druhej tretiny po dobrej dorážke Michaela Drábeka podarilo vyrovnať a napokon aj otočili skóre, keď v tretej tretine najprv nevyužili ďalšiu presilovku, ale po jej skončení zužitkovali tlak na bránku Libora Kašíka a po ďalšej skrumáži dotlačil puk do siete Stephen Harpers.

Už o necelú minútu opäť zaúradoval Buček. Sahir Gill dobre napádal rozohrávku Spišiakov, prihral Bučekovi medzi domácich obrancov a druhýkrát zoči voči brankárovi Mitensovi skóroval a opäť poslal Nitru do vedenia.

Časom sme sa do zápasu dostali, otočili sme, škoda, že sme dostali gól tesne pred koncom. Možno sme mali tú strelu zblokovať, alebo urobiť niečo navyše,“ poznamenal po zápase domáci obranca Dávid Romaňák.

Spišiaci prehrali tretí zápas v rade, čo sa im v lige naposledy stalo na začiatku roka, keď sa rovnako ako lídri súťaže dostali do výsledkovej krízy a prehrali až sedemkrát po sebe.

Tá hranica je veľmi tenká a to musia naši chlapci pochopiť,“ povedal O’Leary po zápase a priznal, že Nitrania boli herne lepší.

„V našej lige je každý zápas tesný a aj dnes sme to videli. To je jedna vec, na ktorú ľudia zabúdajú. V každom zápase o zisku bodov rozhoduje niekoľko zlých rozhodnutí.

Stále bojujeme s nejakou maródkou v kabíne a myslím si, že dnes sme na to, v akom sme stave odohrali výborný zápas a každý tam nechal všetko,“ konštatoval Romaňák, ktorý verí, že negatívnu sériu zlomia.

„Ja presilovky nehrám, sú tam chlapci, ktorí góly vedia dávať, už to ukázali predtým. Pni si to určite rozoberú, je to na nich a na tréneroch. Verím, že ak niečo zmenia, že sa opäť vrátime na úspešnú šnúru ich využívania,“ verí Romaňák.

Nadviazal naňho aj tréner O’Leary: „Určite sme nestratili schopnosť skórovať, ale potrebujeme viac sebavedomia, lebo ak sa necítite sebaisto, tak je to veľmi náročné.“

Vonku lepšie ako doma

Nitrania v Spišskej Novej Vsi potvrdili, že na ihriskách súperov sa im darí. Víťazstvo v Spišskej bolo siedmym z desiatich zápasov na ihriskách súperov.

„Asi máme dobrú auru v autobuse. Vonku sme lepšie nastavení, netlačíme sa až tak do ofenzívy, doma nás ženú fanúšikovia a niekedy zbrklo riešime situácie, ale keď sme vonku, tak si radšej počkáme v defenzíve na dobrú šancu a využijeme to. To je asi ten rozdiel a musíme na tom popracovať,“ zamyslel sa nad úspešnosťou u súperov muž zápasu Samuel Buček.