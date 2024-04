Nitra urobila prvý krok za titulom. Stále nás čaká veľká bitka, zdôrazňuje Buček

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Nitra odštartovali finále play off Tipos extraligy triumfom na ľade Spišskej Novej Vsi a urobili prvý krok k možnému zisku svojho druhého titulu. "Corgoni" uspeli po výsledku 3:2 a potvrdili, že im to vo vyraďovacej časti ide na klziskách súperov.

Útočník Tomáš Hrnka bol po zápase spokojný a podľa neho si mužstvo nemohlo priať lepší štart do finále. Tréner domácich Vlastimil Wojnar verí, že jeho tím bude v druhom stretnutí úspešnejší a vyrovná stav série na 1:1. Nitre vyšla prvá tretina, po ktorej viedla 2:0. Prvú presilovú hru síce nevyužila, ale tesne po nej sa presadil Hrnka.

V druhej početnej výhode už bola úspešná, keď Sahir Gill našiel krížnou prihrávkou Samuela Bučeka, ktorý prekonal Filipa Suráka.

Nitre vyhovuje herný štýl Spišiakov "Bol to ťažký zápas, dali sme dva góly, čo nám pomohlo do ďalšej časti duelu. Síce sme dostali na 1:2, ale potom sme sa presadili opäť my. Záver bol veľmi náročný aj preto, že sme sa zbytočne stiahli a prestali sme hrať svoju hru," uviedol strelec úvodného gólu vo finále. Podľa Bučeka to však bude ťažká séria: "Prvý krok dobrý, ale stále nás čaká veľká bitka a potrebujeme zvíťaziť v ďalších troch zápasoch. Pevne verím, že aj v druhom stretnutí budeme úspešní." Aj Hrnka si uvedomuje kvalitu súpera: "Tím Spišskej Novej Vsi a tento štadión sú dva faktory, ktoré vieme, že budú náročné. Vstúpili sme však do toho správnou nohou a verím, že to v sobotňajšom stretnutí potvrdíme." VIDEO: Hrnka hodnotí 1. zápas finále

Nitra dokázala ako prvá uspieť vo vyraďovacej časti na ľade Spišskej Novej Vsi. Zverenci Wojnara predtým doma zvládli všetkých šesť duelov. "Corgoni" ukončil víťaznú sériu Spišiakov pred domácimi divákmi aj v základnej časti. "Máme podobný štýl, ako oni. Nehrajú extrémne dozadu, stretnutia majú spád, čo nám celkom vyhovuje," dodal Hrnka.

Wojnara mrzia zbytočné fauly Spišiakom duel nevyšiel a počas neho odišli do kabíny najproduktívnejší hráč dlhodobej časti Olivier Archambault aj Dalibor Bortňák. Kormidelník domáceho mužstva sa nechcel vyjadrovať k ich zdravotnému stavu. "Myslím si, že to bol kvalitný zápas. Dúfam, že sa kvalita prenesie do druhého stretnutia. My sme dostali po zbytočných fauloch dva góly a už sa potom hrá ťažko. Dávam však kredit chlapcom, nevzdali to a bojovali až do konca. Siahali sme po vyrovnaní, ale nevyšlo to. Je to len jeden bod v sérii a vyzerá, že bude opäť dlhá a atraktívna. Verím, že my budeme v sobotu úspešnejší," zhodnotil Wojnar. VIDEO: Wojnar po prehre s Nitrou

Obranca domácich Juraj Valach, ktorý v úvode druhej tretiny znížil, bol oveľa kritickejší: "Bol to zlý vstup do zápasu. V prvej tretine sme boli zaspatí a urobili sme zbytočné vylúčenia. Dostali sme dva góly a aj keď sme sa v druhej a tretej časti zdvihli, nedotiahli sme to už." Pre Spišiakov to bol historicky prvý duel vo finále: "Necítil som nervozitu, beriem to ako ďalší zápas. Možno niektorých hráčov to mohlo zväzovať. Diváci vytvorili príjemnú atmosféru, čiže nevidím dôvod na nervozitu." Víťazný gól zaznamenal v tretej tretine Patrick Newell, ktorý prekvapil brankára Suráka. Domáci už potom len znížili zásluhou Adama Žiaka, ale na vyrovnanie už nedosiahli.

Buček: Je to pre nás malé bezvýznamné plus Asistent trénera hostí Dušan Milo bol spokojný s prvým triumfom v sérii. "Vstúpili sme správnou nohou do finále. Prvá tretina bola opatrná z oboch strán. My sme však využili dve presilovky a mali sme dvojgólový náskok. Druhá sa musela divákom páčiť najviac, keďže to bolo hore, dole. Mali sme veľa zbytočných strát pukov, no ale ustáli sme to. V tretej sme to po góle na 3:1 už zodpovednou hrou dotiahli do úspešného konca." VIDEO: Milo po triumfe nad Spišskou Novou Vsou