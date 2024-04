Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 2. kola finále play-off Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Nitrou.



HK Spišská Nová Ves



Domáca neporaziteľnosť rysov v play-off je minulosť. Znie to neuveriteľne, ale za prerušením peknej série aj vo vyraďovacej fáze je opäť Nitra. Tá sa rovnakým spôsobom blysla v priebehu základnej časti. Spišiaci doplatili na hlúpe vylúčenia. Bolo to vytknuté i trénerom Wojnarom. Adam Žiak dal ešte nádej na dobrý výsledok, ale nepodarilo sa posunúť piatkové stretnutie do predĺženia.



HK Nitra



Junáci spod Zobora odohrali už neuveriteľný osemnásty duel v play-off a ďalej idú ako dobre namazaný stroj. Veľkou ozdobou zápasu bol fínsky brankár Aittokalio, ktorý chytil výbornú formu. Nitra v tom však nie je sama. Na Spiš prišiel i početný fanklub. "Stavjaňovci" potrebujú ešte tri kroky, aby zavŕšili tento ročník ako sa patrí. Je im ale jasné, že tak ľahko to nepôjde.