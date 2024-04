Historické finále na Spiši je realitou. Rozhodlo šťastie i chuť vyhrať, myslí si Wojnar

Gól neplatil a aj to nakoplo domácich k tomu, že dokázali ubrániť tesný náskok a na konci sa radovali z historického postupu do finále.

Napokon sa aj v siedmom zápase ukázalo, že najväčšou výhodou celej série bol domáci ľad.

„Celý rok sme kvôli tomu makali, vyhrali sme tu sedemnásť zápasov v rade. Na domácom ľade sme boli suverénne najlepším tímom a ten siedmy zápas dom bol bonus. Je to neuveriteľný ošiaľ. Ďakujem ľuďom, že tu prišli, že si to užili spolu s nami.

Myslím si, že s tým rozpočtom a s tou organizáciou aká sme, je to celé šialené. Musíme si to užiť do poslednej kvapky,“ zdôraznil Rapáč, ktorý podľa vlastných slov krotil v kabíne eufóriu. „Snažil som sa to ukľudniť, aby žiadne oslavy neboli, môžeme oslavovať na konci sezóny,“ dodal s úsmevom.

Aj podľa nečakaného hrdinu, brankára Filipa Surák, ktorého pomerne prekvapujúco poslali tréneri do bránky do zápasu o všetko, napokon rozhodla výhoda domáceho prostredia:

„Košice dnes odohrali veľmi dobrý zápas. Takou našou bojovnosťou a húževnatosťou sme to ale nakoniec urvali na našu stranu.“