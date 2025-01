Trápenie Košíc na Spiši pokračuje. Valach: Oslabenie bolo paradoxne pozitívny impulz

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Základná otázka pred zápasom druhého s prvým bola, kto dokáže zvrátiť nie príliš vydarený prelom rokov. Spišská Nová Ves pred týmto zápasom prehrala trikrát v rade, Košice neuspeli v piatich z predchádzajúcich šiestich zápasov.

Napokon sa po víťazstve 3:2 tešili domáci, hoci už po prvých desiatich minútach prehrávali o dva góly, keď sa v priebehu necelých necelých dvoch minút presadili košickí útočníci Brett Pollock a Patrik Rogoň. Zlomovým momentom zápasu bol napokon paradoxne päťminútový trest pre spišskonovoveského útočníka Dante Hannouna v prvej polovici druhej tretiny. Košičania takmer nevystrelili na bránku, domácich ubránené oslabenie nakoplo.

„Prehrávali sme po dvoch hrubých chybách v systéme, ktoré tím ako Košice hneď využil. Paradoxne päťminútové oslabenie v druhej tretine nám skôr pomohlo, ako uškodilo. Momentum sa preklopilo na našu stranu a vtedy chalani začali veriť tomu, že to môžeme spraviť. Od polovice zápasu sme hrali to, čo sme chceli hrať a do našej hry sa vrátila emócia,“ povedal po zápase tréner Spišiakov Vladimír Záborský. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Košice

Rozhodli špeciálne formácie Aj Spišiaci na konci druhej tretiny dvakrát udreli v rýchlom slede. Najprv sa v presilovke z dorážky presadil Gregory Meireles a vzápätí sa prvého gólu v sezóne dočkal obranca Juraj Valach, ktorého strelu nešťastne do vlastnej bránky tečoval košický obranca Joshua Teves. A napokon v štvrtej minúte tretej tretiny po peknej presilovkovej kombinácii ďalším gólom dokonal obrat Connor Ford a Košičania už nenašli sily na odpoveď a opäť na Spiši prehrali. „O zápase rozhodli špeciálne formácie. Celkovo zápas hodný play-off. Bolo vidno, že hrá prvý s druhým, malo to nasadenie, malo to emóciu. My sme naozaj veľmi radi, že sme skončili s troma bodmi,“ dodal Záborský.

Valach sa dočkal gólu „Mal som túto sezónu už asi milión striel a nie a nie, aby som dal gól. Som rád, že mi to dnes konečne padlo. A navyše môj gól bol aj dôležitý,“ s úsmevom komentoval po zápase svoj prvý gól sezóny obranca Juraj Valach.

Aj podľa neho o zápase zrejme rozhodlo ubránené päťminútové oslabenie: „To bolo veľmi dôležité a nakoplo nás to. Striedačka ožila, bol to paradoxne pozitívny impulz. Košice sú za mňa osobne najsilnejším tímom, hoci dnes prišli trochu oslabení. Nevyšiel nám vstup do zápasu, ale nakoniec sme sa ako tím zomkli a dokázali zvíťaziť.“ VIDEO: Juraj Valach reaguje po zápase Spišská Nová Ves - Košice

Spišiaci vďaka trom bodom skresali stratu na lídra na dva body a udržali si aj odstup od tretieho Slovana Bratislava. Ale myšlienkami na to, že sa chcú za každú cenu dostať na čelo sa podľa Valacha aj trénera Záborského príliš nezaoberajú.

„Mám skúsenosť, že treba ísť radšej krok po kroku a nesústreďovať sa na to, že to musíme vyhrať a robiť si na seba zbytočne nejaký tlak. Keď sa to podarí, bude to super a budeme sa tešiť, ale pre nás je naozaj dôležité zbierať body, hrať dobrý hokej a v play-off to zužitkovať,“ povedal o šanci vrátiť sa na prvé miesto Valach, na ktorého nadviazal aj tréner Záborský: „Ja to nesledujem vôbec. Skôr ma zaujíma to ako hráme. Sezóna je síce za polovicou, ale ešte nás čaká jej veľká časť. Sústredíme sa na to, ako hráme ten posledný zápas a či strácame dva alebo päť bodov nie je podstatné.“

Priveľa faulov a oslabení Košičania už v druhom zápase po sebe prehrali napriek tomu, že viedli o dva góly. „Mali sme super začiatok, išli sme do vedenia 2:0. V závere druhej tretiny sme po dvoch rýchlych góloch prišli o pohodu z úvodu zápasu. Dnes to rozhodli špeciálne formácie a my bohužiaľ nevezieme ani bod,“ hodnotil kapitán Jakub Ferenc Košičania nedokázali okrem päťminútovej využiť ani jednu z ďalších štyroch dvojminútových presiloviek. A naopak dvakrát inkasovali v oslabení. Vo chvíľach keď sa zápas lámal nebola takmer ani chvíľu prázdna ich trestná lavica. V prvých ôsmich minútach tretej tretiny išli štyrikrát do oslabenia a Spišiaci jednu presilovku pretavili na víťazný gól.

„Je toho veľa, ale nemôžeme sa sťažovať, že tie fauly nie sú. Jednoducho tam sú. Ale vychádzajú skôr z enormnej snahy. Nemôžeme si to vyčítať, ale musíme byť opatrnejší. Rozhodcovia to vidia a pískajú,“ zdôraznil Ferenc. VIDEO: Jakub Ferenc reaguje po zápase Spišská Nová Ves - Košice

Podľa trénera Dana Cemana niektoré z deviatich vylúčení však boli z kategórie zbytočných, najmä tie, ktoré prišli za veci, ktoré sa udiali po odpískaní: „Myslím si, že sme hrali 35 minút takmer dokonalý hokej. Bolo to to najlepšie, čo sme v poslednej dobe predviedli. Pár hlúpych trestov nás tak trochu pripravilo o koncentráciu a nechali sme ich vrátiť sa do hry.“

Spišský ľad Košičanom nesvedčí Košičania na víťazstvo na ľade Spišskej Novej Vsi čakajú už takmer jeden rok. Prečo im spišskonovoveský ľad nepraje, nevie ani Jakub Ferenc, ktorý sa na zápasy v Spišskej vždy veľmi teší. „Sám neviem. Ja sa tu osobne vždy veľmi teším, mám tu rodinu a som smutný, že skoro vždy odchádzam s prehrou. Možno je to tou atmosférou, ktorá nahecuje domácich. Ale máme dosť skúsený tím, aby sme také veci zvládali, navyše keď vyhrávame dva nula,“ zamyslel sa rodák z neďalekej Levoče. Košičania sa na prelome rokov poriadne trápia. Prehra v Spišskej Novej Vsi bol šiestou z posledných siedmich zápasov. Ostali síce na čele tabuľky, ale náskok majú už opäť len dvojbodový. „Určite chceme vyhrať každý zápas, a keď sa to nedarí a ťahá dlhšie, tak atmosféra určite nie je taká ako po víťazných zápasoch. Je to v nás, my to musíme zlomiť našou vôľou a dostať sa späť na víťaznú vlnu. Naša hra má vzostupnú tendenciu, len tomu nezodpovedajú výsledky. Verím, že tú prvú polovicu zápasu si prenesieme do nedeľňajšieho zápasu s Popradom a budeme bodovať za plný počet,“ verí Ferenc. VIDEO: Najnovšia epizóda podcastu Hokejový BOSS