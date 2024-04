Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní posledného 7. kola semifinále play-off Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami.



HK Spišská Nová Ves



Spišiaci sa nedokázali vyhnúť siedmemu zápasu. Šancu na postup mohli využiť v Košiciach, ale v nedeľu prehrali 1:4. Jediným strelcom bol obranca Juraj Valach. Tréneri striedali aj brankárov, no nestačilo to na prejdenie do historického finále. Rysy však majú výhodu, pretože rozhodnutie príde na Spiši, kde bude opäť vypredané hľadisko.



HC Košice



Pri Košičanoch by sa dalo povedať, že si užívajú siedme stretnutia semifinále. Tretí rok po sebe ich budú hrať. V roku 2022 to na Slovan nestačilo, vlani Michalovce boli vyradené a uvidíme, čo sa podarí teraz. Majster v Spišskej dva razy stratil náskok 3:1, a tomu sa už chcú jednoznačne vyhnúť zverenci trénera Dana Cemana.