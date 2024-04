Vážení hokejoví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola semifinále play-off Tipos extraligy medzi Spišskou Novou Vsou a Košicami.



HK Spišská Nová Ves



Spišská bola na koni po prvých domácich dueloch, ale už to neplatí. Minuloročný víťaz bronzovej medaily doplatil v Košiciach na disciplínu. Padol po prehrách 2:6 a 2:4. Piatkový večer môže byť výnimočný pre Spišiakov, ktorí majú obrovskú šancu vybojovať postupový mečbal v spoločnosti vypredanej arény.



HC Košice



Obhajca titulu to v Steel Aréne nezabalil. Práve naopak. Zobudil sa, zabral a vrátil do atraktívneho boja o finálovú účasť. Doteraz bol najčastejší menovateľ košických výhier fínsky útočník Joona Jääskeläinen. Teraz sa však zvýraznil skúsený slovenský hráč Marek Slovák, ktorý vybavil Rysy v treťom dueli hetrikom v presilovke. Košice sú zaslúžene späť.