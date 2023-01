Zvolen prehral tretí zápas za sebou, Slovan nestačil na Nové Zámky

Peter Mikula, tréner Popradu: "Prvá tretina z našej strany nebola dobrá a veľmi ťažko sme sa dostávali do zápasu. Súper korčuľoval, napádal nás a bol aktívny. Postupom času mali viac šancí a boli silní hlavne na buly. Potvrdilo sa to v predĺžení, keď v štyroch prípadoch náš center neuspel a počas celého času nám nedali puk. Potom ho však stratili a kruto za to zaplatili.

My sme od druhej tretiny začali byť viac aktívni, dostávali sme sa do šancí aj pri hre 5 na 5. Pomohol nám gól na 2:1. Na konci tretej tretiny sme však urobili fatálnu chybu. Upozorňoval som hráčov na to, aby chytali druhú vlnu, ale aj tak sme z tejto situácie dostali vyrovnávajúci gól. Sú to veci, ktoré nás trápia celú sezónu a ťažko sa s tým vyrovnávam. Snažíme sa na tom pracovať, ale stále sa tam spravia chyby a doplatíme na to."

Roman Stantien, tréner Michaloviec: "Zvýšili sme na 2:0 a o sedem sekúnd inkasovali, čo súpera nakoplo. Chcem však môj tím pochváliť za predvedený výkon. Myslím si, že nasadenie a bojovnosť tam boli. Dostávali sme sa aj do šancí a možno by bola spravodlivejšia deľba bodov. Hokej sa však nehrá na príležitosti a domáci boli v predĺžení šťastnejší. Na môj vkus sa to hralo dosť hore, dole. Podarilo sa nám skórovať na 3:3 a mali sme aj možnosť na konci rozhodnúť. V predĺžení sme mali tri vyložené šance, no nepremenili sme a oni hneď z prvej rozhodli."