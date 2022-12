Starý dobrý Erik Černák je späť. Slovenským brankárom patrí Amerika

Pred MS do 20 rokov je zaujímavé sledovať aj Šimona Nemca. Ten do týždňa nevykročil správnou nohou, no zakončil ho hviezdnym vystúpením.

Do zoznamu sa premiérovo dostal Adam Gajan. Jeho prvá sezóna v zámorí sa nesie v znamení rýchleho postupu a výborných výkonov.

Adam Gajan

Americký sen. Tak si teraz žije Adam Gajan, osemnásťročný slovenský brankár, ktorý do USA odišiel pred sezónou 2022/23.