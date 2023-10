Skalica prišla o trojgólové vedenie v zápase, nakoniec však uspela

Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "Znova sme sa dlho rozbiehali. Vyzeralo to tak, že dlhú cestu máme za sebou my, nie hostia. Nakoniec sme sa do toho dostali. Dokázali sme vyrovnať, škoda, že sme potom dvakrát nešťastne inkasovali. Boli to také nešťastné góly, oba po odrazoch puku. Aj taký je hokej."

Michal Ružička, hlavný tréner HK ESMERO Skalica: "Po dlhej ceste som nabádal hráčov, aby sme zachytili úvod. To sa nám aj podarilo, keď sme viedli 3:0. Potom sme si to ale skomplikovali oslabením. Domáci sa dostali do hry a vyrovnali na 3:3. Som rád, že to chlapcov nezlomilo, stále sme si išli za svojím a potom nám to padlo. Som veľmi rád za tieto tri body."

/zdroj: SHL/