Nechcený Slovák v Slovane a kyberšikana, forma Žiliny aj Titanic v Nových Zámkoch (Hokejový BOSS)

Asi mu o tom nikto nepovedal. To hovorí preto, aby ho nebral. Ale sú tu aj veci pre. Je to slovenský hráč, no a najmä. Marek Slovák je overený hráč, špeciálne na play-off.

„Marek je super chalan. Začnem tým. A idem k hokeju. Pozri sa aj na Filipa Bajteka. Je to veľký provokatér. Každý by chcel mať v mužstve. Aj Marek je taký. To, že to fanúšikovia berú ako osobnú vec, je do veľkej miery ich osobný problém, hoci sú, samozrejme veľmi dôležitý.

Celkovo tomu nerozumiem. Ale teda, neviem presne, čo všetko bolo vo vzťahu Mareka a Slovana. A azda to nevedel ani Lukáš Havlíček. Potom som si to po diskusii s fanúšikmi doštudoval.

Ale teda, nechápem túto našu perverznú lojalitu na úkor druhých tímov a miest. Som však rád, že Marek nahral video odkaz pre fanúšikov na sociálne siete, aj ako zareagoval manažér Havlíček.

Mrzí ma, že Marek povie ako je vlastne rád, že nezobral deti na zápas. To už kde sme...,“ pridal do diskusie Valábik.