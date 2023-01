V minulosti chytal za Slovan. Janus si zápas užil, no mrzel ho výsledok

BRATISLAVA. Ako o veľkom zážitku hovorili unisono aktéri nedeľného zápasu Kaufland Winter Games. Duel Slovana s Košicami, ktorý prvé dve tretiny poznačil dážď, mal napokon prívlastok rekordný. Sledovalo ho 14 244 divákov, čo je nový rekord návštevnosti na zápase najvyššej slovenskej súťaže. Viac radosti mal po záverečnej siréne domáci fanklub, ktorý mohol s hráčmi oslavovať triumf 3:1. Dážď nebol príjemný Zápas museli posunúť o 30 minút, pretože po stretnutí legiend Slovana a Sparty začalo pršať. Počasie bolo nepriaznivé aj hodinu pred zápasom. Predpovede však hovorili o postupnom ubúdaní zrážok a to sa napokon potvrdilo.

Počas hlavného duelu, ktorým bolo tradičné slovenské derby, pršalo ešte dve tretiny, ale dážď slabol a pred záverečnou tretinou úplne ustal.

"Ľad bol zvláštny, ale to nie sú výhovorky, mali sme rovnaké podmienky. Mrzí ma, že sme nebodovali, ale verím, že ľudia mali radosť. Sneh patrí k hokeju, ale dážď nie je príjemný. Ale zasa je to nová skúsenosť. Bolo to perfektne zorganizované od okamihu, odkedy sme prišli do Bratislavy, až po koniec. Hodnotím to pozitívne až na ten výsledok. Nehrali sme hokej, ktorý vieme hrať," povedal brankár Košíc Jaroslav Janus.

Opora "oceliarov" v minulosti obliekala dres Slovana, navyše v hlavnom meste žije, preto to bola pre ňu špeciálna konfrontácia: "Prehra mrzí, ale bol to vyrovnaný zápas, ja osobne som na neho veľmi tešil. Veril som, že to zvládneme, ale prehrali sme. Je to úžasné dať také niečo dokopy. Zvlášť, keď hrá východ proti západu. Ďakujem obom táborom fanúšikov, boli skvelí. Ja som bol na Tehelnom poli na futbale. Je tma a zrazu sa všetko rozsvieti a potom počujete hukot tribún, je to zvláštny pocit." Hrdinom zápasu bol Takáč Bratislavčania sa vďaka triumfu vrátili na prvé miesto, no duel začali lepšie Košice. Najskôr sa ubránili v prvej presilovke a potom išli do vedenia po góle Paršina. Potom však Slovan dvoma gólmi Takáča a jedným Kytnára zápas otočil. "Začiatok bol ťažký, celé sa to posúvalo, nebolo to príjemné. Podmienky boli v prvej tretine katastrofálne, ale potom sme si to užili," povedal Takáč.

Útočník Slovana bol pri všetkých góloch svojho tímu. Perfektným forčekom za stavu 0:1 zobral puk Novotovi a naservíroval ho na hokejku Kytnára. "V týchto podmienkach to bolo o tom, že puk niekedy skákal a niekedy zastal, takže bolo treba forčekovať a dali sa tak získať puky a šance. Išiel som za tým vedome a bol z toho gól." VIDEO: Zostrih zo zápasu Slovan - Košice pod holým nebom