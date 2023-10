Je to o tom, aby sme ťahali za jeden povraz, vraví Kapuš. Slovan zdolal lídrov ligy

BRATISLAVA. Hokejový Slovan Bratislava začal extraligovú sezónu 2023/24 katastrofálne. Prvý duel s Michalovcami prehral 2:8 a po slabých výkonoch sa pohyboval na spodných priečkach tabuľky. Daň za to bola aj výmena vedenia. Jána Pardavého nahradil Vladimír Rúžička a tím sa začal pomaly dvíhať. „Belasí“ si momentálne držia sériu piatich zápasov so ziskom bodov. V štrnástom kole zdolali druhý Zvolen 5:3 a aj to nasledujúce im vyšlo. V utorkovom domácom súboji vyhrali nad lídrom tabuľky, Spišskou Novou Vsou, 4:2.

„Toto nás dáva dokopy, takýto kolektívny výkon, keď je mužstvo dole a stúpa hore, toto ho posúva,“ povedal po stretnutí asistent trénera Richard Kapuš. „Momentálne je to o tom, aby sme všetci boli na jednej lodi a ťahali za jeden povraz, aj keď je to také klišé, ale v kolektívnom športe je to tak.“

Mladý debutant bodoval hneď pri prvom góle Slovan nastúpil do stretnutia proti prvému tímu ligy bez zraneného kapitána Michala Sersena, Samuela Takáča či Christophera Browna. V prvej tretine sa šance na oboch stranách striedali, ale vedenia sa chopili hostia. Celú akciu vytvoril extraligový debutant Tim Danielčák. Dvadsaťročný útočník vošiel do pásma a vystrelil na brankára Coreaua, vyrazený pokus dorazil do prázdnej brány Anthony Nellis. Danielčák je hráč Trebišova, ale kvôli absenciám v zostave ho povolali do A-tímu Spišskej Novej Vsi. S jeho výkonom bol spokojný tréner Vlastimil Wojnar: „Na to, že bol proti Slovanu a v televízii, odohral výborný zápas a je to pre nás prísľub. On hral juniorskú českú extraligu, takže kvalitu na to určite má. Hrá v Trebišove, hrá dobre, takže pre nás je len plus, že si môžeme takého hráča vytiahnuť a že nám pomôže.“ Mladík zvládol získať prvý bod už v prvom zápase slovenskej najvyššej súťaže.

Šance sa striedali na oboch stranách a v závere prvej tretiny odohrali Spišiaci veľmi dobrú presilovku, ich pekné kombinácie ale ku gólu neviedli. Aj tentokrát platilo známe športové – nedáš, dostaneš. O pár sekúnd na to Slovan vyrovnal po tom, ako Zach O´Brien na dvakrát prekonal Melicherčíka.

Zacha O Briena sa teší z gólu. (Autor: TASR)

Mali sme šťastie, že sme inkasovali len gól, vravel Kapuš V druhej tretine mali viac z hry hráči Spišskej Novej Vsi, ktorým bola hneď zo začiatku dopriata štvorminútová početná výhoda po vylúčení Töröka. Tú aj využili, strelu Beaudryho do vlastnej brány tečoval Maier a hostia viedli 2:1. Spišská Nová Ves si držala kontinuálny tlak a mala viacero príležitostí na zvýšenie. Azda najväčšiu mal po krásnej kombinácii viacerých hráčov Žiak. „Bola tam situácia štyria na dvoch, ktorú sme vyriešili tak, že sme skoro ani nevystrelili. Keby sme tam odskočili na 3:1 alebo 4:1, hralo by sa úplne ináč. My sme nevyťažili nič z toho, že sme hrali najlepšiu tretinu,“ lamentoval nad neefektivitou v druhej tretine tréner Wojnar.

„Rysy“ mali herne navrch a hralo sa prevažne v ich útočnom pásme, po dvoch tretinách ale viedli len o jeden gól. Nevedeli sa tlačiť do brány a hrali to často na krásu. „Myslím si, že ten tlak z druhej tretiny sme mali viac využiť, mali sme tam gólové šance a nepodarilo sa nám to premeniť,“ hovoril obranca Adam Žiak. „Viackrát sme sa o tom bavili, že to musíme hrať jednoduchšie a mať tam hráča pred bránou. Padajú aj škaredé góly, ale aj tie sa rátajú, musíme na tom zapracovať.“ Výborný výkon hostí v tejto fáze hry vyzdvihol aj domáci asistent Kapuš: „V druhej sme hrali veľmi slabo a mali sme šťastie, že sme inkasovali len jeden gól, povedali sme si to aj v kabíne, tam to zaváňalo aj tým, že sme mohli dostať tri, štyri góly a bolo by po zápase.“

Slovan to nevzdal, za štyri minúty dal tri góly Nevyužitie tlaku Spišskej Novej Vsi potrestal Slovan správnym spôsobom. V tretej tretine domáci otočili stav zápasu, keď v priebehu štyroch minút strelili tri góly. S akým nastavením išli do poslednej hernej časti? „Povedali sme si, že treba hrať zodpovedne defenzívne. Musíme sa viac tlačiť do brány, viac strieľať, lebo sa v koncovke trápime,“ povedal Fominykh.

Obrat naštartoval Preisinger, ktorý to v prečíslení zobral na seba a prekonal Melicherčíka. „Padlo to mne, každý zápas to môže byť niekto iný. Nakoplo to mužstvo, potom prišli presilovky, tam dali góly zase iní hráči. Dnes vyhral Slovan, celý tím,“ hovoril strelec gólu. Na dočasného kapitána nadviazal Fominykh, ktorý strelou z prvej z ľavého kruhu v presilovke nedal súperovmu brankárovi šancu. „Ja som len videl, ako sa to odrazilo od súpera a ani som nerozmýšľal, len som to tam strelil,“ opisoval presný zásah útočník.

Patrik Mayer, Danill Fomikykh a Samuel Takáč. (Autor: SITA)

Na konečných 4:2 uzavrel v 48. minúte Findlay peknou strelou švihom. Slovan ukázal v tretej tretine kvalitný hokej, vytvoril si tlak a šance. „V tej tretej tretine nás Slovan zatlačil, mali výborné šance, podarilo sa im streliť góly a otočili zápas, zaslúžene vyhrali,“ hovoril obranca Spišskej Adam Žiak. „Vedeli sme, že pôjdu po nás, oni nemali čo stratiť. Tým, že dali rýchly kontaktný gól, sa to zlomilo. Nedokázali sme na to zareagovať a stálo nás to body.“ V závere síce prišli šance aj na strane Spišskej, ktorá sa pokúšala vyrovnať stav stretnutia aj v hre bez brankára. Tá ale dlho netrvala, keďže hostia boli na ľade až siedmi a museli si za to odpykať trest. „Kvalitný zápas, divákom sa musel páčiť. Zápas sme si prehrali v druhej tretine, tam sme boli lepší, mali sme tam viac šancí, mohli sme odskočiť, bohužiaľ, nevyužili sme našu prevahu,“ hodnotil so sklamaním tréner Vlastimil Wojnar.

Pomohlo im aj sedenie na tribúne Na domácej strane vládne spokojnosť, klubu sa začína dariť a v tabuľke mu patrí siedme miesto, len o skóre za šiestym Liptovským Mikulášom. „Sme veľmi radi, že sme nadviazali na výsledok a bodový zisk zo Zvolena. Pomaly sa začíname štverať hore a verím, že to potvrdíme aj v ďalšom zápase,“ povedal Kapuš. „Nebol to síce nejaký oslnivý výkon, ale nemôžeme čakať, že zo dňa na deň sa všetko zmení, ale myslím si, že sme na dobrej ceste a kráčame dobrým smerom.“ K nakopnutiu hráčov zrejme pomohla aj filozofia trénera Ružičku, ktorý sa nebojí posadiť hráčov na tribúny. Zažili to už aj Pecararo či Fominykh. Druhý menovaný to zobral ako motiváciu a po vynechaní zápasu strelil gól v každom z troch nasledujúcich: „Asi mi prospelo to sedenie na tribúne. Hrá sa dobre, keď mužstvo vyhráva a padajú góly. Všetci sme radi.“