Bokroša hnevali nepremenené šance. Mohlo to vyzerať inak, hovorí

"My sme nezačali tak ako sme chceli, ukázalo sa, že nový deň - nový zápas. Mali sme na začiatku šťastie, to sme ustáli. Sme radi, že sme dosiahli druhé víťazstvo a že sme splnili cieľ, ktorý sme si dali. Teda vyhrať oba zápasy. V Prešove nás čakajú ťažké duely, musím sa dobre pripraviť," povedal Lipiansky.

Tréner hostí Bokroš nebol po druhom zápase sklamaný, úvod vyšiel jeho zverencom nad očakávanie: "Z našej strany to bol zlepšený výkon, ale, žiaľ, nevyužili sme trestné strieľanie a hneď po ňom išiel sám na bránku Edo Šimun. Tak ako viedol Slovan 2:0 v úvode druhého zápasu, tak sme to teraz mohli byť my.

Myslím si, že by to prispelo aj celému zápasu. Ale aspoň sme hrali organizovane. Máme stále problém s početnosťou streľby a využívaním toho minima šancí, ktoré máme. Jeden gól nám nemôže stačiť na víťazstvo.

Bokroš to videl inak, lepší úvod pripísal zlepšenej hre jeho zverencov: "Ja nepoviem, že Slovan začal zle. To bolo o tom, že my sme začali lepšie ako Slovan. V piatok sme mu to však uľahčili. Dali dva góly a emočne už išli. To sa dnes mohlo otočiť."

V prvom zápase nebol spokojný kormidelník "koňarov" s dodržiavaním taktiky svojich hráčov. Naopak, v tom druhom dokonale plnili pokyny. "My sme odohrali dva rozličné zápasy. V tom prvom sme sa nedržali taktiky, čo nám predtým išlo. Neviem si to vysvetliť. V sobotu sme sa k tomu vrátili. S touto hrou má problém každý súper, či to je Slovan, Michalovce alebo Spišská Nová Ves.

Ale nemáme ofenzívnu silu, dávame 1-2 góly na zápas, ak dáme tri a viac, bodujeme. Ale s jedným gólom nie, to nemôžem byť naivný. Som však spokojný s výkonom v druhom zápase. Ak by mal prísť zápas, ktorý by sme vyhrali, nech to príde pred divákmi v Prešove," povedal Bokroš.

V Bratislave sa musel v druhom stretnutí zaobísť bez brankárskej opory Nikitu Bespalova. Na jeho zdravotný stav zareagoval: "Má bližšie nešpecifikované zranenie. Jeho stav budeme pozorovať na dennej báze."