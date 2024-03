Košice vedú v štvrťfinále play-off Tipos Extraligy nad Slovanom 3:0 na zápasy. Štvrtý zápas je na programe dnes od 18:00. Košice môžu spečatiť svoj postup do semifinále, Slovanu sa môže skončiť sezóna. Bude tomu tak alebo sa séria presťahuje znova do metropoly východu?



Včera sa hral zaujímavý dramatický zápas. Po prvej tretine viedol Slovan 1:0 po góle Töröka. V druhej tretine padlo až päť gólov a do tretieho dejstva sa išlo za nerozhodného stavu 3:3. Kapitán Košíc Michal Chovan strelil v poslednej dvadsaťminútovke dva góly, belasí ani jeden a prehrali 3:5.