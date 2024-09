Nemec privodil manažérovi strašidelnú noc. Odohrá menej než v minulej sezóne?

NEWARK. Keď sa po sezóne 2023/24 hlasovalo o víťazovi Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika NHL, porotcovia, ktorých úlohou bolo subjektívne zoradiť päť najlepších zelenáčov, spomenuli celkovo 17 mien.

Len jeden bod v tomto hlasovaní za hlas na piatom mieste dostali štyria mladíci. Leo Carlsson a Pavel Minťukov z Anaheimu, Michael Kesselring z Arizony a Šimon Nemec.

Posledný menovaný mal istým spôsobom smolu. Možno by ho aspoň na piate miesto bolo zaradilo viac hlasujúcich, ak by bol v NHL od začiatku ročníka. Keď však debutoval, bola sezóna rozbehnutá a “hype” okolo nových mien vstupujúcich do NHL ochladol.