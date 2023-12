Šimon Nemec sa dočkal. Povolali ho do NHL, čaká ho veľký debut

NEWARK. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec bol povolaný do NHL. Vyplýva to zo súpisky New Jersey Devils na ich oficiálnej webovej stránke.

Mladý Slovák ešte v NHL nehral. Dvere sa mu otvárajú po zranení skúseného zadáka Dougieho Hamiltona.

Nemec sa v prípade debutu stane 95. Slovákom v najlepšej súťaži sveta. Premiéru by mohol zažiť v noci z piatka na sobotu o 1.00 proti San José Sharks.