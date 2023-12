Cítil som sa dobre, opísal debut v NHL Nemec. Snažím sa užiť si túto chvíľu, dodal

Nemca draftovalo New Jersey v roku 2022 z druhej pozície, no doteraz hrával iba za farmárske mužstvo Utica Comets.

V drese New Jersey zaznamenal dve asistencie, Devils prehrali doma so San Jose 3:6. Nemec sa stal 96. Slovákom, ktorý nastúpil v zámorskej súťaži.

NEW YORK. Slovenský obranca Šimon Nemec má za sebou úspešný debut v hokejovej NHL.

V tejto sezóne odohral 13 duelov a pripísal si dva góly a šesť asistencií. "Keď som dorazil do New Jersey, bola jedna hodina ráno.

Bolo to ťažké, no na ľade som sa cítil, ako keby to bol normálny zápas. Zajtra si zrejme uvedomím, čo sa mi podarilo. Teraz sa snažím užívať si túto chvíľu," povedal Nemec v rozhovore pre klubovú stránku.