Má 21 a dostal dôveru vicemajstra. Zo Slovenska chcem odísť, netají sa Groch

"Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s českým Olomoucom a podpísať zmluvu so Šimonom na nasledujúce tri sezóny. Je to výborne stavaný a perspektívny hráč, ktorý napriek mladému veku už ukázal svoju kvalitu.

Nelákalo vás pokračovať v Olomouci? Predsa len, česká liga je kvalitnejšia.

Určite je to kvalitnejšia súťaž a nebolo to ľahké rozhodnutie. Z komunikácie s Olomoucom a agentom však vyplynulo, že si ma vezmú na letnú prípravu, ale nič by mi negarantovali. Do A-mužstva by som sa musel prebojovať z Chance ligy. Nakoniec som sa teda rozhodol, že je lepšie zostať v Spišskej.

Trojročný kontrakt sa na Slovensku už vníma ako dlhodobý. Zavážila aj jeho dĺžka?

Je to istota, ale stále som nastavený tak, že sa chcem čo najrýchlejšie prepracovať zo Slovenska do vyššej ligy. Odohral som tu už necelé dve sezóny, urobil som si v klube meno a veľmi ma potešilo, že aj zo strany klubu bol záujem. Dĺžka zmluvy tomu napovedá, ale nemyslím si, že je ten kontrakt dlhší, než by bolo treba. Dva roky zbehnú ako voda a potom sa uvidí.