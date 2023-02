Slovan predĺžil zmluvu so štyrmi hráčmi, na ďalších pracuje

Prebiehajúca sezóna 2022/2023 je pre útočníka Samuela Takáča druhá v drese Slovana. Prvá bola pre neho najúspešnejšia v kariére, keď po bronzovej medaile zo ZOH v Pekingu získal aj majstrovský titul so Slovanom.

Tímu pomohol 63 kanadskými bodmi v 53 zápasoch. V prebiehajúcom ročníku má po 39 stretnutiach 38 bodov (13+25). Jeho nová zmluva so Slovanom je do konca sezóny 2023/2024 s následnou opciou.

Aj pre útočníka Daniila Fominycha je sezóna 2022/2023 druhá v Slovane. Po úvodnom ročníku, v ktorom nastupoval aj za B-mužstvo Slovana, sa etabloval v prvom tíme a po 37 zápasoch má bilanciu 12 gólov a 13 asistencií. Jeho nový kontrakt vyprší po sezóne 2024/2025.

Pre útočníka Adama Lukošíka bola nová zmluva zároveň darček k 21. narodeninám, ktoré oslávil v pondelok. Jeho nový kontrakt znie do konca nasledujúcej sezóny 2023/2024. V ročníku 2022/2023 zatiaľ nastúpil do 22 duelov so ziskom 8 bodov (4+4).

Spoločne s Fominychom je v týchto dňoch v reprezentačnom A-mužstve a v stredu absolvuje debut v najcennejšom drese v prípravnom zápase proti Nemecku v Michalovciach.

Dôrazný obranca Patrik Maier sa do Slovana vrátil pred sezónou 2020/2021. Klub si na neho uplatnil opciu, čím predĺžil zmluvu do konca ročníka 2023/2024.