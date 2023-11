Buček si užíva hokej a je na čele štatistík: Som šťastný, že som zdravý

"Vážim si to, no som hlavne šťastný, že som zdravý, že ma nič nebolí a hokej si užívam.

Pevne verím, že sa poučíme zo zápasu v Banskej Bystrici a naladíme sa na piatok, aby sme sa dostali na víťaznú vlnu," reagoval na osobné štatistiky Buček a vyjadril sa aj k faktu, že Nitrania prehrali v utorok pod Urpínom druhý duel po predchádzajúcich šiestich výhrach v rade: "Sezóna je dlhá, pred nami je ešte veľa zápasov.

Mrzí nás druhá prehra po šiestich výhrach v rade, lebo v Banskej Bystrici sme to mali v rukách, boli sme na dostrel, no sami sme si to prehrali, to ma na tom najviac štve. Hodíme to za hlavu.

Myslím si, že každý jeden z nás si je vedomý, akú rolu má v mužstve. Ak budeme plniť to, čo sme plnili v tých šiestich víťazných zápasoch v rade, tak môžeme byť hore a hrať o špičku tabuľky."

VIDEO: Zostrih zápasu Banská Bystrica - HK Nitra