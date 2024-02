Vráťte do hokeja násilie. Bitkár sa vyjadril k incidentu z Toronta, zastal sa agresora

TORONTO. Obrancovi Toronta Maple Leafs Morganovi Riellymu hrozí dlhý dištanc za faul na Ridlyho Greiga z Ottawy Senators. V nedávnom zápase ho tvrdo krosčekoval potom, čo Greig strelil gól do prázdnej bránky "javorových listov". Riellymu sa nepáčil spôsob, akým to spravil. Puk do siete poslal príklepom. VIDEO: Krosček Riellyho na Greiga

Situácia rozdelila hokejový svet na dva tábory. Nájde sa veľké množstvo ľudí, ktorí beka Maple Leafs obhajujú. Patrí k nim napríklad jeho spoluhráč Ryan Reaves. Ten je známy ako jeden z najtvrdších hokejistov v dnešnej NHL.

"Keby sa to stalo v dobe, keď som prišiel do ligy, Greig by na tom ľade ležal pravdepodobne doteraz. Riellyho reakcia bola podľa mňa oprávnená. Nechápem, ako si mladý môže myslieť, že mu toto prejde," vyjadril sa. "Urobme hokej opäť násilný. Vytetujte mi to," dodal. Nie je sám, kto si myslí, že disciplinárna komisia, ktorá s Riellym bude mať osobný pohovor, reaguje precitlivelo. Možnosť vysokého trestu prekvapila i trénera Sheldona Keefeho: "Zdá sa mi, že to nie je po prvý raz, keď udalosti, ktoré sa udiali na zápase Leafs, dostali viac pozornosti ako iné."