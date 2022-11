Tvrdý muž vymenený. Minnesota angažovala známeho bitkára

NEW YORK, ST. PAUL. Kluby New York Rangers a Minnesota Wild sa dohodli na menšej výmene. Sťahuje sa Ryan Reaves.

Ako informuje Mollie Walkerová z NY Post, jeho agent si sám vypýtal trejd. Reaves totiž nenastupuje pravidelne, veď Rangers odohrali už dvadsať stretnutí.

Skúsený krídelník už v NHL odohral 767 zápasov so ziskom 114 (54+60) bodov za St. Louis, Pittsburgh, Vegas a NY Rangers. Do New Yorku prišiel pred sezónou 2021/22, keď sa klub rozhodol najať tvrdších hráčov.

Zmluvu má do konca sezóny. Poberá 1,75 mil. dolárov.