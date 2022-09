Roman Polák sa vracia do NHL. Posilní Columbus ako skaut

Zaujímavosťou je, že Polák za "modrokabátnikov" nikdy nehral. V kariére nastúpil za St. Louis Blues, Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks a Dallas Stars. Dobre sa však pozná s generálnym manažérom Jarmom Kekäläinenom, ktorý ho v roku 2004 draftoval do NHL.

Tridsaťšesťročný rodák z Ostravy nahradí na pozícii svojho krajana Milana Tichého. Ten z Columbusu odišiel do Edmontonu.

Počas štrnástich sezón odohral defenzívny bek 806 stretnutí. Zaknihoval 140 bodov, z toho 26 gólov. Na trestnej lavici presedel 643 minút.

Posledné dve sezóny odohral za Vítkovice. Kariéru ukončil v máji.

"Tých motívov, prečo som sa rozhodol ukončiť kariéru, je viac. Tým hlavným asi je, že som stratil chuť do hokeja. Nechcem, aby to vyznelo zle, ale hokej mi už z môjho pohľadu nevracal to, čo som mu dával ja, keď som ho hral," vyhlásil vtedy pre klubovú stránku.

"Myslím si, že som si za svoju kariéru vytrpel dosť a nechcem prežívať nové bolesti. Uvedomil som si, že ma hokej už nenapĺňa ako kedysi. Dospel som k záveru, že je čas ukončiť to," doplnil.