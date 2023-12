Islanders ohlásili posilu. Za lacno získali útočníka zo St. Louis

NEW YORK, ST. LOUIS. Kanadský hokejový útočník Robert Bortuzzo sa sťahuje v rámci NHL. Zo St. Louis bol vymenený do New Yorku Islanders.

"Ostrovania" získali forvarda lacno, všetko, čo zaňho obetovali, bola voľba v siedmom, teda poslednom kole budúcoročného draftu.

Pôjde o tretie pôsobisko 34-ročného rodáka z Ontaria v lige. Kariéru začínal v Pittsburghu, v St. Louis hral od sezóny 2014/15.