Dostali sme to, čo sme si zaslúžili, priznal Ceman po prehre. Humennému zložil poklonu

Hosťom patrili úvodné minúty, no do väčších príležitostí sa nedostali. V závere prvej tretiny vznikla v humenskom pásme vznikla šarvátka, po ktorej mali domáci k dispozícii štvorminútovú presilovú hru. Tú využili na druhý gól v zápase.

„Prvá tretina bolo v poriadku, kontrolovali sme dianie na ľade. Potom ale v závere prišla zbytočná šarvátka v našej útočnej tretine. Myslím si, že to bol dôležitý faktor,“ zhodnotil priebeh úvodných dvadsiatich minút na tlačovej konferencii po východniarskom derby tréner Košíc Dan Ceman.

„Druhá časť hry bola bojovná, no z našej strany lenivá, dostali sme to, čo sme si zaslúžili. V druhej tretine sme mali asi štyri strely na bránku, v tretej to bolo šestnásť. Hrali sme ako úplne iný tím, konečne sme sa zobudili.

Vyhrali sme veľa zápasov za sebou a stane sa často, že ak potom prehráte jeden, tak príde aj ďalší, pretože naberáte zlé návyky. Musím ale pochváliť Humenné, ktoré dnes hralo excelentne,“ zakončil svoj monológ lodivod „oceliarov“.

Domáci na víťazstvo siahali už v utorňajšom zápase proti Michalovciam, dočkali sa ho ale až v piatok proti lídrovi tabuľky. V úvode sezóny sa nováčik v početných prevahách trápil, dnes ale v dvoch strelil gól.

„Pre nás je to veľké víťazstvo. Som nesmierne rád za to ako to dnes hráči zvládli. Držali sme sa plánu, s ktorým sme šli do zápasu. Vedeli sme kto nás čaká, že tu príde líder súťaže, nesmierne silný tím,“ začal svoje pozápasové hodnotenie humenský kouč Martin Štrba.

Zemplínčania si pred zápasom jasne určili plány do zápasu, ktoré im aj do bodky vyšli. „Chceli sme hrať dobre z defenzívy, čo sa nám podarilo.

Rovnako dobre sme z tréningu do zápasu preniesli aj hru počas presilové hry. Overili sme si, že ak budeme robiť veci, ktoré si povieme a podporíme to bojovnosťou, tak víťazstvo sa môže dostaviť,“ objasnil český tréner.