Hokejisti Slovana Bratislava dnes odohrajú posledný šiesty zápas skupinovej fázy Ligy majstrov. Pôjde už len o prestíž, belasí už nemajú žiadnu šancu postúpiť. Takisto ani ich dnešný súper, ktorým je švajčiarsky tím Rapperswil.



Slovan odohral doposiaľ v Lige majstrov päť zápasov, v ani jednom sa mu nepodarilo bodovať a so skóre 8:22 je na poslednom štvrtom mieste tabuľky.



Rapperswil je tretí so ziskom šiestich bodov a so skóre 15:18. Jeden bod ešte uchmatol Mníchovu, s ktorým prehral 4:5 po predĺžení, Tapparu dokázal zdolať na jej ľade 3:2 po predĺžení.



Slovan sa s Rapperswilom stretol pred šiestimi dňami, švajčiarsky tím vyhral v Bratislave 6:4.