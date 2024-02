Prečo Kane odišiel z Chicaga? Časť viny nesie samotný klub

"Keby za mnou boli prišli s tým, že chcú, aby som bol do konca života čiernym jastrabom, bolo by ťažké odmietnuť to, už len preto, čo všetko som tam prežil a dosiahol a pre dobré vzťahy v rámci organizácie," rozhovoril sa.

CHICAGO. Patrick Kane zostane legendou Chicaga Blackhawks, hoci v klube už nehrá. Opustil ho približne pred rokom, keď bol vymenený do New Yorku Rangers.

"Určite to vnímam aj z tej lepšej stránky. Získavam nové skúsenosti. V New Yorku to síce nevyšlo podľa predstáv, ale aj tak to beriem pozitívne. Detroit je zas na vzostupe, asi ho čakajú úspechy, baví ma, že môžem pomôcť v tomto klube čosi vybudovať," pokračoval.

Tridsaťpäťročný Američan strávil v Chicagu necelých 16 sezón. Je symbolom najúspešnejšej éry v dejinách klubu, keďže s ním vyhral tri Stanley Cupy a radu individuálnych ocenení.

Aktuálne pôsobí v Detroite, kde potvrdzuje, že stále nepatrí do starého železa. V 24 zápasoch pozbieral 23 (9+14) bodov.