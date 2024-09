ONLINE: HKM Zvolen - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipos extraliga LIVE (5. kolo)

Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní 5.kola Tipos extraligy HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.



Zvolen v piatok zohral pomerne slušný zápas v Nitre. Veľmi dlho na ľade majstra siahal na body, no nakoniec odišiel aj tretí krát zo súperovho ihriska bodovo naprázdno. Naopak doma hral zatiaľ iba jediný zápas a ten vyhral, čiže na vlastnom ľade je stopercentný. V tabuľke majú však Rytieri iba tri body a patrí im až desiate miesto. Dnes proti lídrovi tabuľky by určite radi bodovali druhý krát doma naplno.



Spišská Nová Ves v piatok zariadila Popradu prvú prehru v sezóne a to ju vystrelilo do čela extraligy. Predtým porazili Trenčín a Žilinu. Spišiaci majú stabilného brankára, lotyš Mareks Mitens má zatiaľ 93,15%nú úspešnosť zákrokov. Najproduktívnejším hráčom Spišiakov je aktuálne Zack Andrusiak, ktorý v štyroch kolách zaznamenal už 6 bodov (3+3). Udržia si Spišiaci líderstvo aj po dnešnom zápase?